Хуахин. Шрамкова выиграла свой дебютный титул WTA

Ребекка Шрамкова стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 6:4

Словацкая теннисистка выиграла девятый из последних десяти сыгранных матчей. Напомним, что неделю назад Шрамкова провела свой первый решающий матч в Туре на турнире WTA 250 в Монастире.

Путь к победе:

R32: Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) 6:2, 2:6, 6:4

R16: Магда Линетт (Польша, 4) 7:6(6), 6:4

QF: Яна Фетт (Хорватия) 4:6, 6:4, 6:1

SF: Тамара Зиданшек (Словения) 6:4, 6:2

FR: Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 6:4

Ребекка стала уже десятой теннисисткой в этом году, которая впервые победила на турнире WTA. Благодаря титулу в Хуахине словачка впервые с мая вернётся в топ-100. Тогда она дебютировала в сотне сильнейших теннисисток мира на 89-й строчке. В понедельник Шрамкова войдёт в топ-70.

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