Градо (W75). Соболева не смогла пробиться в финал соревнований

Анастасия Соболева проиграла в полуфинале турнира ITF в Италии
Сегодня украинская теннисистка, получившая четвёртый номер посева, встречалась с четвёртой сеяной Франческой Джонс из Великобритании и потерпела поражение со счётом 5:7, 2:6.
В первом сете Соболева уступала 3:5 и сумела сравнять счёт, однако в 12-м гейме на своей подаче ей не удалось перевести игру на тай-брейк.
Отметим, что Анастасия ранее не играла на полуфинальной стадии турниров ITF W75.
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