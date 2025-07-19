Рейкьявик (Tennis Europe). Ревенко выиграл второй турнир U16 в одиночном разряде в этом году

Украинский теннисист Владимир Ревенко стал чемпионом турнира Tennis Europe U16 3-й категории в Рейкьявике (Исландия)



В финале соревнований, которые игрались на искусственой траве, Владимир Ревенко (на фото слева), посеянный под первым номером, разгромил второго номера посева Ричарда Гута из Германии – 6:0, 6:1. За три матча, которые украинец провел на турнире, он отдал соперникам лишь пять геймов.

Путь к титулу:

R1: BYE

QF: Висенте Ферриоль Кабальеро (Испания) 6:0, 6:1

SF: Николай Петерсен (Дания, 3) 6:1, 6:2

FR: Ричард Гут (Германия, 2) 6:0, 6:1

16-летний Владимир Ревенко в третий раз в этом году вышел в финал и завоевал второй титул Tennis Europe U16. Отметим, что Владимир входит в топ-20 рейтинга Tennis Europe среди игроков в возрастной категории U16, занимая 15-е место.

btu.org.ua