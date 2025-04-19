Ига Швёнтек – о шестом поражении от Остапенко: “Сегодня она допускала ошибки, и у меня были свои моменты. Я просто не воспользовалась ими”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек завершила выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте на стадии четвертьфинала, уступив латвийке Елене Остапенко в трёх сетах.



После матча польская теннисистка рассказала о своих ощущениях от матча и сравнила игру соперницы с игрой Ариной Соболенко

О своих впечатлениях от матча

“Довольна игрой, которую показала во втором сете, но разочарована тем, что не смогла удержать свой уровень в первых геймах третьей партии – это, безусловно, было важно. Но я продолжала бороться.

Если сравнить этот матч с нашим поединком в Дохе [Швёнтек проиграла 3:6, 1:6], то думаю, моя голова была гораздо яснее. Я искала решения и находила их. Несмотря на то, что в первом сете немного нервничала, мне удалось собраться – и это, пожалуй, главное отличие. Думаю, сегодня матч был плотным, и у меня были шансы на победу. Раньше, безусловно, все было иначе – она шла ва-банк, и каждый удар у нее проходил идеально. Сегодня она допускала ошибки, и у меня были свои моменты. Я просто не воспользовалась ими”.

О своей подаче

“В целом я чувствовала себя увереннее на подаче, и это меня порадовало – особенно после того, как в первом сете она у меня совсем не шла. Я старалась за нее цепляться. Во втором сете все было достаточно понятно, а вот в начале третьего, возможно, я начала слишком много думать. Хотя в середине сета я снова прибавила. Просто не смогла реализовать свои шансы на брейк, чтобы отыграть неудачный старт”.

О сравнении стиля игры Елены Остапенко и Арины Соболенко

“На самом деле между ними разница большая. Арина играет более логично, добавляет вращение, не просто «лупит» без разбора. А Елена играет куда рискованнее, практически без спина, очень плоскими ударами. Так что да – отличий много”.

Отметим, что Ига Швёнтек шестой раз сыграла против Елены Остапенко и шестой раз ей проиграла. Это был их первый поединок на грунте.

btu.org.ua