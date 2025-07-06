Уимблдон. Фритц продлил победную серию на траве, Алькарас вышел в четвертьфинал и сыграет против Норри

На турнире в Великобритании известны первые две четвертьфинальные пары



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тэйлор Фритц (США, 5) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:1, 3:0 (отказ)

Карен Хачанов (-, 17) – Камил Майхшак (Польша) 6:4, 6:2, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) – Николас Ярри (Чили, Q) 6:3, 7:6(4), 6:7(7), 6:7(5), 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Андрей Рублёв (-, 14) 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнирах Grand Slam и третий раз за последние четыре года сделал это на Уимблдоне. Американец попробует впервые выйти в полуфинал травяного “мэйджора” в противостоянии с Кареном Хачановым, которому проиграл в двух предыдущих матчах, которые состоялись в 2019 и 2020 годах.

Кэмерон Норри остановил победную серию Ярри на Уимблдоне из шести матчей и вышел вперед в счете личных противостояний с чилийцем (2-1). Британский теннисист проведет второй четвертьфинал на уровне Grand Slam. Впервые он сыграл на этой стадии также на Уимблдоне три года назад, когда смог дойти до полуфинала.

Карлос Алькарас выиграл 22-й матч подряд в этом году и 18-й подряд на Уимблдоне. Испанец 12-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и тем самым стал самым юным игроком в Открытой Эре, которому покорилось это достижение. Также Алькарас – самый юный теннисист, который смог трижды подряд дойти до 1/4 финала на Уимблдоне с 2008 года (Рафаэль Надаль). Следующим соперником Карлоса будет Кэмерон Норри, которому он проиграл в их предыдущей встрече в 2023 году в финале турнира в Рио-де-Жанейро. Однако испанец ведет в счете их противостояний 4-2.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua