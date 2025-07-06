Определилась первая сборная женского Евро-2025, которая вышла в плей-офф.

Женская сборная Норвегии обеспечила себе проход далее в турнире. Это стало возможным после победы Швейцарии над Исландией.

Футболистки сборной Норвегии победили Швейцарию (2:1) и Финляндию (2:1). Более того, Норвегия гарантировала себе первое место, набрав 6 баллов.

У Швейцарии и Финляндии по три набранных балла.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На женском Евро-2025 из группы выходят первое и второе место. В заключительном третьем туре Норвегия сыграет с Исландией, а Швейцария с Финляндией.

www.ua-football.com