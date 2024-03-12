Видеотрансляция матча НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 13 марта во ВКонтакте начнется в 02.00

ХК «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

«Каролина» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 13 марта. Встреча пройдет на «PNC-арене» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 88 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 84 очка.

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