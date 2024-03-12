Стартувало голосування за найкращий гравців Єврокубка-2023/24: MVP та символічні п’ятірки

12 березня на офіційному сайті Єврокубка стартувало фанатське голосування за найкращих гравців поточного розіграшу турніру. Наразі змагання на стадії 1/4 фіналу – цього ж дня український «Прометей» гратиме з французьким «Бургом» за право пройти в півфінал.

Опитування проводиться серед уболівальників, капітанів команд, тренерів та представників ЗМІ – ці результати складуть 25% від загального рішення.

Віддати голос за своїх улюбленців можна буде з 12 березня по 4 квітня. Баскетболіст з найбільшою кількістю голосів стане MVP, четвірка, яка буде у топ-5 – представники першої символічної збірної, а місця з шостого по 10 оголосять другою п’ятіркою найкращих.

Підтримати своїх улюбленців можна ТУТ.

На момент публікації матеріалу в голосуванні лідирує зірка «Клужа» Емануель Кате – 7,36%. Жодного гравця «титанів» у топ-12.

Фото: BC Prometey

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