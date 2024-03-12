1-1 в історичній серії – хтось вийде вперед. «Прометей» уже двічі грав проти «Бурга» в Єврокубку

На груповому етапі дебютного сезону «Прометея» в Єврокубку підлеглі Ронена Гінзбурга грали в одній групі з «Бургом». Попередня регулярка для французів була значно гіршою за цьогорічну: п’яте місце проти першого.

Тоді «титани» двічі грали з «Бургом» – удома і на виїзді. Давайте пригадаємо, як це було:

Перше коло. «Бург» 92:85 «Прометей» після ОТ

Найкращий гравець матчу: Джеймс Палмер – 23+9 за 32 хвилини.

Друге коло. «Прометей» 96:82 «Бург»

Найкращий гравець матчу: Ді Джей Стефенс: 28+2 за 30 хвилин.

Фото: BC Prometey

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