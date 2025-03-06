Юта с Михайлюком уступила Вашингтону в регулярном чемпионате НБА

Украинец набрал 11 очков

В ночь на 6 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение от Вашингтон Уизардз — 122:125. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке почти 19 минут, набрав 11 очков, один подбор и шесть ассистов.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс — Портленд Трейл Блэйзерс — 128:118 (31:26, 35:29, 36:27, 26:36)

Вашингтон Уизардз — Юта Джаз — 125:122 (32:32, 30:23, 34:36, 29:31)

Кливленд Кавальерс — Майами Хит — 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25)

Шарлотт Хорнетс — Миннесота Тимбервулвз — 110:125 (28:39, 30:26, 25:32, 27:28)

Милуоки Бакс — Даллас Маверикс — 137:107 (43:30, 29:23, 34:26, 31:28)

Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз — 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17)

Мемфис Гриззлис — Оклахома-Сити Тандер — 103:120 (28:30, 27:31, 23:30, 25:29)

Лос-Анджелес Клипперс — Детройт Пистонз — 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26)

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