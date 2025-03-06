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Футбол

Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером

Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером

    • "Бавария" сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу 3:0 в первом матче 1/8 финала против "Байера". На пресс-конференции после матча главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился своими мыслями.

    "Первая половина завершена, но впереди еще один матч в Леверкузене. Важно, чтобы мы оставались такими же сосредоточенными в следующей игре.

    Во вторник мы снова выходим на поле. Мы сохраняем спокойствие и всегда показывали, что готовы к любым вызовам, и это не должно измениться. Сегодня мы сделали много правильных вещей и должны повторить это на следующей неделе. Поэтому нет времени на самовосхваление. Ребята могут быть довольны, но сейчас внимание сосредоточено на "Бохуме", а затем – на ответном матче", – сказал Компани.

    Добавим, что ответный матч состоится 11 марта.

    www.ua-football.com

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