Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Байером

"Бавария" сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу 3:0 в первом матче 1/8 финала против "Байера". На пресс-конференции после матча главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился своими мыслями.

"Первая половина завершена, но впереди еще один матч в Леверкузене. Важно, чтобы мы оставались такими же сосредоточенными в следующей игре.

Во вторник мы снова выходим на поле. Мы сохраняем спокойствие и всегда показывали, что готовы к любым вызовам, и это не должно измениться. Сегодня мы сделали много правильных вещей и должны повторить это на следующей неделе. Поэтому нет времени на самовосхваление. Ребята могут быть довольны, но сейчас внимание сосредоточено на "Бохуме", а затем – на ответном матче", – сказал Компани.