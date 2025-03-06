Штайнер: Пиастри готов к борьбе с напарником

Гюнтер Штайнер предлагает внимательно следить за Оскаром Пиастри в предстоящем сезоне. Бывший руководитель команды Haas считает, что в 2025-м австралийский гонщик сможет не только одержать несколько побед, но и на равных поборется с напарником Ландо Норрисом.

«McLaren сейчас в очень хорошей форме, – заявил Штайнер на австралийском телевидении в шоу The Project. – Думаю, у Оскара хорошие шансы на победу в домашней гонке. Пиастри доказал, что он хорош. В прошлом сезоне он боролся с Ландо Норрисом, одним из лучших гонщиков.

Конечно, для борьбы за титул должны сойтись звёзды – гонщику нужна хорошая машина, и он сам должен быть в форме. Что касается машины, то с этим проблем нет – тесты на прошлой неделе это показали. Думаю, у McLaren лучшая машина, так что я жду борьбу за победы между двумя напарниками.

Ландо и Оскар выступают на одном уровне, и для Оскара предстоящий сезон станет уже третьим. Он многому научился, и в прошлом году начал побеждать в гонках. Он готов к борьбе».

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