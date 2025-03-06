Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #2

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах



Линия для прогнозов на второй игровой день

Inglis, Maddison (Q) vs Kenin, Sofia (15-7)

Liu, Claire (Q) vs Kudermetova, Polina (20-5)

Kalinina, Anhelina vs Bronzetti, Lucia (9-11)

Raducanu, Emma vs Uchijima, Moyuka (10-10)

Tomljanovic, Ajla (Q) vs Mcnally, Caty (PR) (4-26)

Cirstea, Sorana vs Joint, Maya (Q) (11-9)

Danilovic, Olga vs Tomova, Viktoriya (9-12)

Bencic, Belinda (WC) vs Maria, Tatjana (9-11)

Kudermetova, Veronika vs Cristian, Jaqueline (8-12)

Kartal, Sonay (LL) vs Lepchenko, Varvara (Q) (8-12)

Blinkova, Anna vs Kessler, Mccartney (11-9)

Jovic, Iva (WC) vs Grabher, Julia (PR) (6-17)

Golubic, Viktorija (Q) vs Birrell, Kimberly (Q) (11-9)

Bouzas Maneiro, Jessica vs Potapova, Anastasia (13-8)

Parks, Alycia (WC) vs Kalinskaya, Anna (13-8)

Davis, Lauren (PR) vs Avanesyan, Elina (20-5)

• На сегодняшний игровой день нужно выбрать шесть матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.

• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ

• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (21:00 по Киеву).

• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking

• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:

– угадал больше победителей

– угадал больше победителей, которые шли андердогами

– подал прогнозы первым

1-е место игрового дня: 1 500 грн

2-е место игрового дня: 600 грн

3-е место игрового дня: 400 грн

Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:

1-е место в общем зачете: 10 000 грн

2-е место в общем зачете: 5 000 грн

3-е место в общем зачете: 3 000 грн

4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн

Правила конкурса:

• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking

• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.

• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)

• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.

• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking

Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com



btu.org.ua