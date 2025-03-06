Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #2

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах
Линия для прогнозов на второй игровой день
Inglis, Maddison (Q) vs Kenin, Sofia (15-7)
Liu, Claire (Q) vs Kudermetova, Polina (20-5)
Kalinina, Anhelina vs Bronzetti, Lucia (9-11)
Raducanu, Emma vs Uchijima, Moyuka (10-10)
Tomljanovic, Ajla (Q) vs Mcnally, Caty (PR) (4-26)
Cirstea, Sorana vs Joint, Maya (Q) (11-9)
Danilovic, Olga vs Tomova, Viktoriya (9-12)
Bencic, Belinda (WC) vs Maria, Tatjana (9-11)
Kudermetova, Veronika vs Cristian, Jaqueline (8-12)
Kartal, Sonay (LL) vs Lepchenko, Varvara (Q) (8-12)
Blinkova, Anna vs Kessler, Mccartney (11-9)
Jovic, Iva (WC) vs Grabher, Julia (PR) (6-17)
Golubic, Viktorija (Q) vs Birrell, Kimberly (Q) (11-9)
Bouzas Maneiro, Jessica vs Potapova, Anastasia (13-8)
Parks, Alycia (WC) vs Kalinskaya, Anna (13-8)
Davis, Lauren (PR) vs Avanesyan, Elina (20-5)
• На сегодняшний игровой день нужно выбрать шесть матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.
• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (21:00 по Киеву).
• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking
• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:
– угадал больше победителей
– угадал больше победителей, которые шли андердогами
– подал прогнозы первым
1-е место игрового дня: 1 500 грн
2-е место игрового дня: 600 грн
3-е место игрового дня: 400 грн
Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:
1-е место в общем зачете: 10 000 грн
2-е место в общем зачете: 5 000 грн
3-е место в общем зачете: 3 000 грн
4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн
Правила конкурса:
• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking
• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.
• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)
• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.
• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking
Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com