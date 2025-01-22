Янник Синнер – о победе над де Минором: “Сейчас это точно был мой лучший матч на этом Australian Open”

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился своими впечатлениями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором он победил Алекса де Минора



О своих впечатлениях от четвертьфинала

“Я чувствую, что сегодня был очень классный матч с моей стороны. Я очень хорошо подавал. Очень важно было сделать брейки в начале каждого сета – это было ключевым для меня и для моей игры. На данный момент это точно был мой лучший матч на этом турнире. Посмотрим, что будет дальше. Моя болезнь, кажется, уже прошла. Сегодня утром я чувствовал себя намного лучше. То, что мы играли вечером, – это тоже немного помогло. Я хорошо отдохнул за последние две ночи. Поэтому сейчас чувствую себя намного лучше.”

Об условиях в вечерних матчах

“В этом есть свои плюсы и минусы. Конечно, когда не так жарко – это мне больше нравится. Сами условия отличаются днем и вечером. Например, сегодня было очень ветрено днем, но вечером ветер немного поутих, и играть стало легче. Хотя, когда я играл второй раунд вечером, тогда тоже было достаточно ветрено. Так что бывает по-разному. Кроме того, многое зависит от соперника. Каждый день и каждый соперник разные. Например, мне нравятся дневные матчи, потому что если ты выигрываешь, то у тебя больше времени на восстановление. Но мне также нравятся вечерние матчи, потому что против определенных игроков условия меняются. Как бы там ни было, я постараюсь быть готовым к тому, что ждет дальше.”

Об ожиданиях от полуфинала против Бена Шелтона

“Это будет сложный матч. У него одна из самых мощных подач в туре. Он очень агрессивный, универсальный теннисист. Он может выходить к сетке, может оставаться позади. Надо будет также учитывать условия, и тогда посмотрим. Это будет тяжелый матч для нас обоих. Мы уже немного лучше знаем друг друга. В прошлом году у нас уже были напряженные матчи, поэтому посмотрим, что будет на этот раз.”

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