В Haas назвали срок контракта с Оливером Берманом

В 2025 году Оливер Берман проведёт первый полноценный сезон в Формуле 1. Руководитель Haas Айо Комацу рассказал, что у команды подписан контракт с протеже Ferrari на два года с возможностью продления ещё на сезон.

При этом Комацу допускает вариант, что Оливер может раньше прекратить сотрудничество с Haas, если его услуги потребуются Ferrari.

Айо Комацу: «Я уверен, что в Ferrari захотят регулярно получать от нас обратную связь [о работе Бермана]. В первую неделю февраля я поеду на встречу с ними, чтобы точно понять, какая именно информация им нужна. В Ferrari занимались карьерой Оливера и были важной частью его становления, поэтому я готов сообщать им о нашей совместной работе.

Они знают Оливера лучше нас, поэтому мы приветствуем любую помощь с их стороны. Мне бы хотелось довольно плотно поработать с тем парнем, который сейчас в Ferrari отвечает за Оливера».

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