Оскар Пиастри: Я всегда нацеливаюсь на победу

Оскар Пиастри уверен – слухи о смене команды не отвлекают Макса Ферстаппена от борьбы за победы в гонках…

Оскар Пиастри: «Очевидно, что Максу придется с этим разобраться, но я не думаю, что это сильно его отвлечёт. Он будет представлять угрозу для нас каждый или почти каждый уик-энд.

Для меня это ничего не меняет. Я воспринимаю каждый этап в отдельности, пытаюсь добиться максимума, и Макс может мне в этом помешать. При этом, меня не особенно беспокоит, какую позицию в чемпионате он занимает и сколько очков проигрывает. Ясно, что сейчас он немного отстал, отыграть это отставание было бы непросто, но я прежде всего думаю о своих результатах.

Все чемпионские титулы, которые я завоевал в молодёжных сериях, были выиграны по-разному. Я не думаю, что есть общий, универсальный способ добиться успеха. Каждый год, каждый титул меня чему-то научил, и сейчас я использую этот опыт.

Честно говоря, пока я не чувствую никаких особенных отличий. Я всегда нацеливаюсь на победу, стараюсь придерживаться того же подхода, который прежде позволял добиваться успеха, но позади только первая половина сезона – ещё многое может измениться».

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