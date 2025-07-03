Бывший топ-боксер удивил прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.
«Это будет хороший бой, и я надеюсь, что победит лучший. Я надеюсь, что Дюбуа выиграет бой, это хорошо для британского бокса», – сказал Фрэнк.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.