Бывший топ-боксер удивил прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Бруно

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Это будет хороший бой, и я надеюсь, что победит лучший. Я надеюсь, что Дюбуа выиграет бой, это хорошо для британского бокса», – сказал Фрэнк.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua