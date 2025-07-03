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Футбол

Погибший Жота был основателем киберспортивной команды Luna Galaxy

Погибший Жота был основателем киберспортивной команды Luna Galaxy

    • В четверг весь футбольный мир потрясла шокирующая новость о гибели действующего чемпиона Англии в составе "Ливерпуля" – португальского вингера Диогу Жоты. Ему было всего лишь 28 лет…

    Виной всему автомобильная авария на трассе A-52 вблизи испанской Саморы – в результате проколотой шины Lamborghini.

    Трагической эта новость стала также и для фанатов киберспорта. Поскольку, Жота был основателем киберспортивной организации Luna Galaxy.

    Сейчас португальский клуб представлен только в дисциплине актуального футбольного симулятора – EA FC 25. Однако до этого Luna Galaxy имела свои ростеры в таких мастодонтах индустрии виртуальных баталий, как Dota 2 и PUBG. А также состав в фэнтезийной футбольной игре – Rocket League.

    В целом, по данным аналитического портала Liquipedia, организация португальского футболиста заработала в качестве призовых:

  • 430 тысяч долларов в FC 25;
  • 23681 долларов в Rocket League;
  • 28500 долларов в Dota 2.

    • www.ua-football.com

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