Лига 1. Непробивные канарейки и наглое воровство Ланса

Лига 1. 7-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Нант 0:0

Брест: Маецки – Локо, Дьяз, Шардонне, Лала – Маньетти, Шотар – Мбуп (Гиндо, 78), Думбия, Дина Эбимбе (Макалу, 78) – Ажорк

Нант: Лопеш – Леру, Мванга, Авазьем, Амьян – Квон Хек Кю – Аблин, Ассумани (Дефф, 85), Хон Хен Сок (Коцца, 87), Ладо (Гирасси, 63) – Мохамед (Эль-Араби, 85)

Прямолинейная навала "Бреста" никак не смутила их гостей из "Нанта". Из-за кадровых проблем "пиратам" не хватало той толики креатива, позволяющей им дожимать твердолобые автобусы. В сегодняшне сеттинге был не просто привычный "навесболл" команды Эрика Руа, а "навесболл" в квадрате.

Вместо мастера лонгшотов и разрезающих пасов Дель Кастийо, лучшего дриблера команды Мамы Балде, на фланге атаки сегодня играл Дина Эбимбе (в "Айнтрахте" играл в лучшем случае оборонительного латераля). В итоге реально стресса для обороны "канареек" не было.

Пытались брать количеством кроссов и интенсивностью, но пожара у ворот Антони Лопеша так и не возникло. А в редкие моменты остроты португалец был шикарен на линии: до перерыва взял шикарный выстрел Ажорка в падении под перекладину, неприятный удар головой от Дины Эбимбе в нижний угол, а во втором тайме проверял всерьез только Мбуп. Что касается контригры "Нанта", то ее не было в природе. Даже на подсевшего соперника без лавки в концовке не решились на попытку выбраться из автобуса.

Осер, Аббе Дешам

Осер – Ланс 1:2

Голы: Сьерральта 61 – Эдуар 14, Сима 90+6

Удаление: Ганью 73 (вторая ЖК)

Осер: Леон – Менса, Акпа, Сьерральта (Си, 84), Сеная, Казимир – Намасо, Дануа, Овусу (Матондо, 76), Синайоко (Осман, 69) – Мара

Ланс: Риссер – Сарр, Байду, Ганью – Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр – Саид (Гилавоги, 82), Товен (Сима, 82) – Эдуар (Фофана, 41)

"Ланс" был не менее пассивен против "Осера", чем с "Ренном" неделю назад, но есть нюанс. Тогда команда Пьера Сажа с первой минуты играла в меньшинстве из-за удаления Гради, и успешно удержал нули на табло. Да и соперник был куда серьезнее, чем "бургундцы", проигравшие 4 из 5 последних матчей в Лиге 1.

Команда Пьера Сажа быстро открыла счет после того, как Акпа ошибся в билд-апе, подарил мяч Томассону, а тот в одно касание вывел Эдуара на ворота. На этом высокий прессинг "кроваво-золотых" закончился, как и острота у ворот хозяев. Был еще идентичный эпизод, когда Томассон поймал обрезку соперника и вместе с Товеном вывел Саида на опасную позицию, но 2 из 2 реализовать не удалось.

После перерыва "Осер" всерьез навалился, штурмовал навесами и зарабатывал стандарты один за другим. Поэтому уже спустя четверть часа после рестарта счет был равным, ведь ЦЗ Сьерральта забил с корнера. Показательно, как он праздновал. Взял мяч в руки и побежал к центральному кругу, чтобы не терять времени.

Напоследок "Ланс" еще и остался в меньшинстве, ведь подменявший Гради дебютант Ганью наработал на две желтые. Уже казалось, что команда Пьера Сажа в лучшем случае соскочит на ничью. Но вопреки здравому смыслу, "Ланс" в компенсированное время всерьез прижал соперника. И "Осер" снова подвела оборона на корнерах: Сарр пробил в штангу после одного, а Сима от другой стойки на 90+6 украл все 3 очка для гостей.

