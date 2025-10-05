Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фундора

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора высказался о своем будущем.

«Я буду драться с Китом Турманом, не забывайте, он когда-то был в списке лучших боксеров независимо от весовой категории. Но пришло время новых чемпионов. Верю, что я скоро стану лицом бокса. Верю, что я лучший в этом весе. Намерен продолжать доминировать в дивизионе и решать свои задачи», — сказал Фундора.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх отреагировал на поражение австралийца Тима Цзю в бою-реванше против Себастьяна Фундоры.

