Джо РОГАН: «Мне плевать, сколько лет Тайсону. Он уделает Пола»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о предстоящем бое между легендой хевивейта Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

«Мне плевать, что ему 55, это все равно Майк Тайсон. Он тренируется с Рафаэлем Кордейро, который является легендой ММА. Он руководит компанией Kings Mixed Martial Arts. Рафаэль – всемирно известный тренер. Когда вы видите, как он держит лапы для Тайсона, а Тайсон их разбивает. Господи! Этот парень до сих пор может вас уделать.

В этом мире с гормонозаменителями и витаминами. Он занимается восстановлением мышц с помощью электростимуляции.

Когда они готовили Майка к бою с Роем Джонсом, они использовали самые современные технологии. Мне плевать, если ему 55 лет, этот парень сделает тебе больно. Если Джейк Пол окажется на другой стороне ринга и увидит, как Майк Тайсон делает уклоны и крутит маятник, его ждет осознание», – сказал Роган.

Бывший чемпион вернется на ринг в возрасте 58 лет и сразится со звездой YouTube в поединке, который состоится 20 июля в Техасе.

Ожидается, что Пол и Тайсон будут драться по традиционным правилам, а слухи об использовании шлемов отвергаются. Бой даже может быть санкционирован как профессиональный, и это будет первый поединок Тайсона с момента его ухода в отставку после поражения Кевину Макбрайду в 2005 году.

sport.ua