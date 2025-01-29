МАККЕНЗИ: «Тайсон Фьюри точно это скоро сделает. Даю 100%»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, отреагировал на решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Я думаю мы еще увидим Тайсона на ринге. Это 100%. Тайсон изменит свое мнение о завершении карьеры сразу как ему станет скучно.

Тайсон точно останется в спорте. Я думаю, он не станет аналитиком. Я вижу его в будущем в роли промоутера или менеджера. Тайсон однозначно вернется на ринг. Сейчас он просто не готов к следующему бою», – сказал Маккензи

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua