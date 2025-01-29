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Футбол

Вингер Боруссии Д, за которого Наполи хотел отдать более 52 млн евро, не хочет покидать команду зимой

Игрок сообщил об этом руководству клуба

Вингер Боруссии Д, за которого Наполи хотел отдать более 52 млн евро, не хочет покидать команду зимой

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Левый вингер Карим Адейеми, которого в последнее время активно связывали с переходом в "Наполи", хочет остаться в дортмундской "Боруссии" по крайней мере до конца сезона.

    По словам Патрика Бергера, 23-летний немец сообщил руководству клуба и агентам, что не намерен покидать команду в зимнее трансферное окно.

    Напомним, что "Наполи" предлагал за Адейеми около 52,5 млн евро. Итальянский клуб рассматривал Карима как замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в "ПСЖ".

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