Андрезьё-Бутеон (W75). Подрез не смогла выйти во второй круг, проиграв сопернице, которая подала 12 эйсов

Украинская теннисистка Вероника Подрез потерпела поражение в первом круге турнира ITF W75 во Франции



Андрезьё-Бутеон, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $60,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парний разряд

Первый круг

Вероника Подрез (Украина, Q) – Габриэла Кнутсон (Чехия) 6:7(4), 3:6

Поединок продолжался 76 минут. Украинская теннисистка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки (у соперницы – 12 эйсов и две двойные ошибки), проиграла три гейма на своей подаче и сделала два брейка.

18-летняя Вероника Подрез, занимающая 580-е место в рейтинге WTA, попала в основную сетку турнира в Андрезьё-Бутеон, выиграв два матча в квалификации. За свое выступление на этих соревнованиях украинка заработала 4 рейтинговых очка и 557 долларов США призовых.

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