Команда Айнарса Багатскиса 21 февраля в Риге примет Словению, после чего 24 февраля на выезде будет противостоять Португалии

Сборная Украины объявила расширенный состав на матчи квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией.

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Защитники

Александр Ковляр (Литкабелис, Литва)

Виталий Зотов (Йонава, Литва)

Денис Лукашов (Пея, Косово)

Иссуф Санон (ВЕФ, Латвия)

Михаило Бублик (Кривбасс, Украина)

Форварды

Павел Крутоус (Мелилья, Испания)

Александр Липовый (Колосос, Греция)

Владимир Конев (Днепр, Украина)

Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия)

Богдан Близнюк (Йонава, Литва)

Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан)

Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвия)

Даниил Сыпало (Днепр, Украина)

Центровые

Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия)

Артем Пустовой (Ховентут, Испания)

Максим Кличко (Монако, Франция)

Напомним, что в конце декабря сборную Украины по баскетболу официально возглавил Айнарс Багатскис, ранее уже тренировавший национальную команду в период с 2019 по 2022 год. Латвийский специалист сменил на должности Виталия Степановского, об увольнении которого стало известно за день до официального назначения Багатскиса.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

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Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут в следующем месяце. 21 февраля сине-желтые проведут номинально домашний матч в Риге со Словенией, а затем 24 февраля на выезде будут противостоять Португалии.

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