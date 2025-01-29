В McLaren интересуются гонками на выносливость

Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил в интервью АР, что следующим шагом компании в автоспорте может стать участие в гонках на выносливость, возможно за счёт Indycar или Формулы Е.

Зак Браун: «Наш автомобильный бизнес, с которым McLaren Racing тесно сотрудничает, занимает весомые позиции на рынке спортивных дорожных машин. Сейчас они находятся в процессе реорганизации, скоро вновь станут здоровой компанией и захотят заняться гонками.

Производители явно выразили доверие новому регламенту, гонки спорткаров вновь стали одним из основных видов автоспорта и определенно привлекли наше внимание. Чтобы выйти на старт в 2027 году, нужно принять решение в ближайшее время, и пока всё складывается благоприятно.

Мы вместе считаем, что гонки спортивных автомобилей – это платформа, способная принести реальную пользу нашему автомобильному и гоночному бизнесу. Спортивные автомобили в большей степени связаны с производителем, и мы в McLaren считаем, что это отличная возможность для наших поздразделений работать вместе.

Принимая решения о выступлениях в новых сериях, мы проанализируем уже существующую активность. Формула 1 всегда будет на первом месте, а участие в других сериях мы можем пересмотреть».

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