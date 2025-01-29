«Усику 38, когда он уйдет...» Известный тренер – о перспективах украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Новицкий – Рамирес

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер, Анатолий Дудченко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о перспективах своего подопечного Андрея Новицкого в супертяжелом весе:

– Как оцениваете перспективы Андрея в супертяжелом весе? Какие у вас цели?

– У нас цель забрать первый пояс WBC, это 100%. Саше Усику сейчас 38 и он еще боксирует, но когда он закончит карьеру, то дальше будет наш выход.

– Хотели бы вы провести поединки против таких топов хэвивейта как Дюбуа, Джошуа или Паркер?

– Конечно. Дюбуа, Джошуа и Паркер – это хорошие ребята. Они все большие, жесткие, это будут интересные поединки, но их можно одолеть. У них нет того, что есть у Андрея. У него 2,10 м руки и рост 2 метра, с ним очень трудно проводить бой. По очкам его очень трудно обыграть, он не пропускает ни одного удара, до него трудно добраться. Он такой мягкий и, одновременно. жесткий. Интересный парень, я в этом разбираюсь, потому что у него есть большой талант и мы идем с самого низа, – рассказал Дудченко.

В последнем поединке Новицкий уверенно одолел единогласным решением мексиканца Эдгара Рамиреса (UD 10).

sport.ua