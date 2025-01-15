Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри принял решение завершить профессиональную карьеру, однако не все поверили британцу, так как ранее он неоднократно возвращался после таких заявлений.

Несмотря на это, боксер продолжит зарабатывать приличные деньги, если не вернется на ринг. Фьюри сможет рассчитывать на солидный доход в размере 6,6 миллионов фунтов стерлингов каждый год за пределами ринга.

Тайсон является единоличным директором «Tyson Fury Ltd», а также владеет компанией «Greenwaybalmoral Ltd», которая занимается недвижимостью.

Бывший чемпион мира имеет ряд спонсорских соглашений – самый большой доход приносит сотрудничество с WOW Hydrate. Кроме того, Тайсон будет получать процент от прибыли с документального фильма Netflix «Дома с Фьюри».

sport.ua