Карлос Сайнс впервые приехал на базу Williams

В 2025 году Карлос Сайнс продолжает карьеру в Формуле 1 в составе Williams. В среду испанский гонщик впервые приехал на базу команды в Гроуве и сообщил об этом в социальных сетях.

«Первый день в Гроув!» – так подписал Карлос опубликованную фотографию.

Сотрудничество Сайнса с Williams началось ещё в декабре прошлого года. Испанец отработал день на тестах в Абу-Даби и показал второе время, уступив только бывшему напарнику Шарлю Леклеру.

Перейдя в Williams, Карлос Сайнс вписал своё имя в очень именитую компанию вместе с Аленом Простом, Найджелом Мэнселлон и Жаки Иксом. Только эти трое гонщиков, а теперь ещё и Карлос, выступали за три самые успешные команды в истории Формулы 1 – Ferrari, McLaren и Willliams.

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