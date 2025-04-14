Хорнер: Впереди ещё двадцать гонок!

После гонки в Бахрейне Макс Ферстаппен заявил, что на такой машине не сможет выиграть чемпионский титул, но руководитель команды настроен более позитивно…

Кристиан Хорнер: «В этом сезоне 24 Гран При. Впереди ещё двадцать гонок, а мы отстаём в личном зачёте всего на восемь очков.

Мы знаем, что должны быстро прогрессировать, а пока важно зарабатывать очки в каждой гонке, и в этот уик-энд Макс за рулём непростой машины боролся за каждое очко. Важна сумма, в которую они сложатся в конце года.

Надо признать, что это был неудачный уик-энд, а в гонке с самого начала всё шло не так. Мы не лучшим образом стартовали, потом возникли заминки на пит-стопах. Шины перегревались и деградировали. Когда у вас хорошо сбалансированная машина, всё гораздо проще собрать воедино».

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