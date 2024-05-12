Формула E: Субботнюю гонку в Берлине выиграл Ник Кэссиди

В этот уик-энд столица Германии принимает сдвоенный этап Формулы E, и первая гонка на трассе, проложенной по территории старого аэродрома «Темпльхоф», состоялась в субботу.

Бетонное покрытие трассы отличается повышенной абразивностью, и в этом плане всё остаётся по-прежнему, а вот конфигурация кольца длиной 2,343 км несколько изменилась, поэтому командам и гонщикам пришлось прилагать дополнительные усилия, чтобы к этому адаптироваться.

Впервые в сезоне с поула стартовал Эдорадо Мортара, гонщик Mahindra, и когда погасли огни светофора, смог сохранить первую позицию. Вторым ехал Стоффель Вандорн, а вот на третью позицию пробился Серхио Сетте Камара, опередивший Жана-Эрика Верня. Также одну позицию отыграл Паскаль Верляйн, добравшийся до первой пятёрки.

Впрочем, Мортара стал одним из первых гонщиков, кто воспользовался режимом повышенной мощности, но, чтобы активировать Attack Mode, он должен был съехать с основной траектории. В результате швейцарец потерял несколько позиций, и в лидеры гонки вышел Вандорн, которого вплотную преследовал Вернь, его напарник по DS Penske, но их уже вовсю прессинговал Антониу Феликс да Кошта.

Когда Вернь активировал Attack Mode, порядок в первой тройке изменился вновь: Вандорн продолжал лидировать, вторым ехал да Кошта, а Вернь был лишь третьим. Но когда режим повышенной мощности задействовал и Стоффель, в лидеры вышел Жан-Эрик.

После первых десяти кругов гонку возглавлял дуэт DS Penske, при том что лидировал Вернь, а их преследовали два пилота Porsche, но между ними вскоре вклинился Мортара, оттеснивший да Кошту на 5-ю позицию.

Но тут гонка была нейтрализована жёлтыми флагами, это произошло из-за остановки на трассе машины Джоэля Эриксона, дебютанта команды Envision. Выехал электромобиль безопасности.

Но Паскаль Верляйн пожаловался своей команде по радио, что опередил Стоффеля Вандорна, а тот контратаковал его, когда на трассе уже были вывешены жёлтые флаги. Стюарды занялись выяснением, как всё было на самом деле. Через какое-то время, когда сейфти-кар ещё оставался на трассе, Вандорн получил указание вернуть позицию Верляйну.

На 16-м круге дали рестарт, и Мортаре удалось пробиться на третью позицию, опередив Вандорна. Впрочем, швейцарца тут же обошёл да Кошта. Верляйн вновь активировал Attack Mode из-за чего временно оказался за пределами первой тройки. Как ни удивительно, но в лидеры выбился, хотя и ненадолго, Митч Эванс, стартовавший десятым, но уже отыгравший немало позиций.

Впрочем, новозеландский гонщик Jaguar возглавлял пелотон недолго, и вскоре вперёд вышел сначала да Кошта, затем Верляйн. Но продолжалась очень напряжённая борьба, поэтому гонщики лидирующей группы постоянно менялись позициями. На 24-м круге в лидеры вновь вышел Вернь, за ним ехал Оливер Роулэнд, гонщик Nissan, но его теснили Верляйн и да Кошта и вскоре опередили.

На 26-м круге Верляйн ринулся в атаку перед шпилькой, и казалось, что ему удалось обогнать Верня, однако Жан-Эрик всё-таки удержал первую позицию. Но Паскаль упорствовал и вышел вперёд на следующем круге, после чего Верня опередил не только да Кошта, но и Эванс.

Затем гонщик Jaguar удачно активировал Attack Mode и за счёт режима повышенной мощности оставил позади обоих пилотов Porsche, став очередным лидером гонки.

В это время на противоположном конце пелотона происходили коллизии, из-за которых с дистанции сошёл Макс Гюнтер, гонщик Maserati, а заметно повреждённый электромобиль Кельвина ван дер Линде свернул в боксы. Кстати, ещё до этого после столкновения с Дэном Тиктумом из борьбы выбыл Лукас ди Грасси, поэтому приходится констатировать, что для команды ABT Cupra это был очень неудачный день.

Поскольку Maserati немца после жёсткого контакта с McLaren Джейка Хьюза остановилась на трассе, вновь выехал сейфти-кар.

На рестарте первая пятёрка выглядела так: Эванс-Верляйн-Роулэнд-да Кошта-Вернь. Но шестым ехал Джейк Деннис, действующий чемпион мира, стартовавший вообще из последнего ряда, однако уже отыгравший с дюжину позиций.

Широкая берлинская трасса не просто способствует обгонам: машины здесь могут проходить повороты по две, а то и по три в ряд, поэтому борьба на рестарте разгорелась без преувеличения ожесточённая, и в этой ситуации лучше всех сориентировался Вернь, возглавивший гонку. Вторым ехал Роулэнд, третьим Эванс, но воспользовался режимом повышенной мощности и пропустил вперёд Верляйна, однако вскоре отыгрался и вернулся на вторую позицию. Именно благодаря Attack Mode она вскоре превратилась в первую.

А вот электромобиль недавно упомянутого Денниса в суете рестарта получил удар от кого-то из соперников, после чего Джейку пришлось медленно тащиться в сторону боксов Andretti, где он и остался.

Из-за того, что электромобиль безопаности достаточно долго оставался на трассе, дирекция гонки приняла решение добавить к дистанции шесть кругов. Тем временем борьба в группе лидеров, больше напоминавшая толкотню, продолжалась, и на 43-м круге всех неожиданно опередил Ник Кэссиди, напарник Эванса! Новозеландец не просто возглавил гонку за три круга до финиша, но вдруг показал отличный темп и начал быстро наращивать отрыв от Верня. К последнему кругу преимущество Ника составило уже три секунды! Причём в батареях его Jaguar №37 было больше энергии, чем у любого из соперников, и стало понятно, что догнать его уже никому не под силу.

Стартовал Ник Кэссиди с 9-й позиции, почти всю гонку держался в тени, экономил заряд аккумуляторов, но в нужный момент прибавил и довёл гонку до победы – это стало его вторым подобным достижением с начала сезона. Поскольку Верляйн финишировал только пятым, то благодаря сегодняшней победе Ник стал новым лидером чемпионата мира.

Вторым финишировал Жан-Эрик Вернь, и это только его второй подиум в сезоне, поэтому в личном зачёте двукратный чемпион Формулы E пока находится на шестом месте. После финиша он признал, что даже не видел, как в группу лидеров прорвался Кэссиди, ведь ему казалось, что победа уже близка.

На третью ступень пьедестала почёта поднялся Оливер Роулэнд, что позволило ему закрепиться на третьей строчке личного зачёта и сократить отставание от Паскаля Верляйна. Теоретически уже завтра он может опередить немецкого гонщика Porsche, но для этого нужно, чтобы воскресная гонка в Берлине сложилась для него особенно удачно. Впрочем, судя по тому, насколько непредсказуемо складывался сегодняшний этап электрической серии, строить какие-либо прогнозы – дело совершенно неблагодарное.

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