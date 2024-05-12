Рим. Надаль взял лишь четыре гейма у Хуркача, «квалифаер» Меджедович впервые прошел в 1/16 финала на «Мастерсе»

В нижней половине сетки турнира ATP Masters 1000 в столице Италии определились первые участники третьего круга

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, PR) 6:1, 6:3

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 25) — Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(4), 6:4

Николас Ярри (Чили, 21) — Маттео Арнальди (Италия) 6:2, 7:6(6)

Хамад Меджедович (Сербия, Q) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 30) 7:6(4), 6:4

Хуберт Хуркач за 1,5 часа победил 10-кратного чемпиона турнира в Риме Рафаэля Надаля. Польский теннисист выиграл четыре гейма на подаче испанца и отыграл все семь брейк-поинтов, которые заработал Надаль. Хуркач впервые прошел в 1/16 финала турнира в Риме и дальше сыграет против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Николас Ярри провел третий матч против Маттео Арнальди и третий раз его обыграл (теннисисты впервые встретились на грунтовом покрытии). Чилиец впервые прошел в 1/16 финала на «Мастерсе» в Риме и дальше сыграет против победителя матча Шан Цзюнчэнь (Китай) — Стефано Наполитано (Италия).

Хамад Меджедович впервые выиграл два матча подряд в основной сетке турнира серии «Мастерс», одержав шестую победу в карьере над соперником из топ-50. Следующим соперником 20-летнего серба станет либо британец Джек Дрэйпер, либо «нейтральный» Даниил Медведев.

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