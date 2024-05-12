Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла — Милан разгромил Кальяри

Как раз после возвращения лидеров на поле

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Серия А. 36-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" — "Кальяри" 5:1

Голы: Беннасер 35, Пулишич 59, 86, Рейндерс 74, Леау 83 — Нандес 63

"Милан": Спортьелло, Калулу, Тиав, Габбия (Томори 46), Флоренци (Эрнандес 68), Рейндерс, Беннасер (Побега 84), Муса, Чуквуэзе (Леау 46), Жиру (Окафор 46), Пулишич

"Кальяри": Скуффет, Мина (Витеска 88), Доссена (Ацци 76), Оберт, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола (Ористаньо 76), Нандес (Лападула 76), Лувумбо, Шомуродов (Мутандва 82)

Предупреждения: Беннасер 28, Габбия 33 — Мина 69

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Милан" идет на втором месте в Серии А и очень близок к его обеспечиванию. Тем не менее, атмосфера вокруг него будто вылетает из Высшего дивизиона. Сегодня болельщики в очередной раз сидели тихо, не поддерживали, а даже протестовали, вывесили баннеры с требованиями "сильного и побеждающего клуба. "Милан" не удовлетворяется малым". Стефано Пиоли говорил о странной атмосфере.

Сам Пиоли признал и плохую атмосферу в самой команде. Иначе не усадил бы в запас сегодня Рафаэля Леау, Тео Эрнандеса, Фикайо Томори и даже капитана Давиде Калабрию. Тренер прямо заявил перед началом матча, что игроки не выглядят острыми, свежими и настроенными. "Нам нужно больше энергии. Эти изменения призваны принести больше интенсивности, больше работы на поле".

Тем не менее, энергия в вялом первом тайме не была видна. Несмотря на 8:2 по ударам по воротам и 69 процентов владения мячом. Акробатический удар Флоренци, выцарапанный Скуффетом, был редким развлечением. А "Кальяри", в апреле набравший пять очков в трех матчах против "Аталанты", "Интера" и "Ювентуса", ответил прорывами Лувумбо и Прати. Хотя пробили они слабо и в центр.

И все же фаворит в итоге нашел гол. Прострел Пулишича срикошетил, Чуквуэзе пробил слета, Скуффет отбил, и Беннасер добил. Первый гол Исмаэля в сезоне.

Насколько "доволен" игрой команды был Пиоли, показало начало второго тайма. В котором он выполнил сразу три замены. Леау и Томори вышли на поле. Рафаэль сразу ж замкнул прострел в падении в перекладину. Прати ответил издали, Спортьелло с трудом отбил. Шомуродов замкнул угловой немного неточно. Игра уже была совсем иной — живой и интересной.

Решило здесь качество. Леау прорвался со своей половины поля и нашел Пулишича. А тот обошел Скуффета. Тут же Спортьелло совершил двойной сейв от Дейолы и Оберта и не сумел — от Нандеса в другой атаке. Дзаппа забросил в штрафную, а оборона заснула. Рейндерс вышел на 3:1 классным ударом метров с 28-ми под ближнюю стойку. Его первый гол в лиге в 2024-ом году.

"Кальяри" и на это ответил. Угловой полетел в стойку, отскочил, Шомуродов добивал, мяч срикошетил и полетел в перекладину, а еще одно добивание заблокировал Томори. А забил вновь "Милан". Отбор и пас вразрез Беннасера через полполя — и Леау практически зашел с мячом в ворота. Окафор слева, прострел, Пулишич бьет, Мина тащит, но уже за линией ворот.

Первая победа "Милана" с мая 2023-го года во всех турнирах с разницей в четыре мяча и более. Он прерывает серию из четырех матчей лиги и шести во всех турнирах без побед, обеспечивает себе участие в Суперкубке Италии и обеспечит второе место в лиге, если "Ювентус" не победит в воскресенье. "Кальяри" же с пятым матчем подряд без побед и продолжит борьбу за выживание.

Следует отметить, что в честь Дня Матери сегодня футболисты играли с первыми фамилиями своих матерей на футболках.

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