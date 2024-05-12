Толстого Фьюри не будет. Льюис предупредил Усика перед боем с Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис с уверенностью заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) подойдет к бою против чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александра Усика (21-0, 14 КО) в своей лучшей форме.

«Тайсон Фьюри – непростой соперник для всех. Он неуловим, хорошо двигается, бьет с двух сторон. Любому боксеру потребуется время, чтобы раскусить это. Кроме того, разница в росте – это проблема, соперник с ростом 2,06 м – это нелегкий бой для любого.

Усик не получит толстого Тайсона Фьюри, он получит сосредоточенного парня. Парня, у которого нет живота, у которого нет жира на боках, а который готов, сосредоточен и настроен на победу.

ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком

Я думаю, что бой с Нганну – один из плохих дней Фьюри. Он не отнесся к бою так серьезно, как должен был. Для него это был просто тревожный звонок. Пробуждение, чтобы сказать: «Эй, набирай форму, у этого парня не было ни одного боя, а ты подпустил его к себе очень близко».

Думаю, психологически это его немного беспокоило, потому что если посмотреть на него сейчас, то за несколько недель до боя он в отличной форме. Это говорит мне о том, что он серьезно относится к бою и у нас будет отличный бой.

Я устроил Тайсону разнос после боя с Нганну, многие устроили ему разнос, и теперь он сосредоточен», – сказал Льюис.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua