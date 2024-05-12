Формула E: Первые очки в сезоне Мортара заработал за поул

Эдоардо Мортара, один из самых опытных гонщиков Формулы E, с этого года выступает за индийскую команду Mahindra, которая сейчас не в лучшей форме, да и вообще в этом сезоне ему пока не везло. Причём настолько, что на первых восьми этапах сезона вице-чемпиону электрической серии 2021 года так и не удалось заработать ни одного очка.

До сегодняшнего дня: Мортара выиграл субботнюю квалификацию в Берлине, предшествующую первой из двух гонок сдвоенного этапа, который принимает столица Германии. А в Формуле E за такие достижения начисляются три призовых балла.

В финале квалификации Эдоардо проехал круг по трассе, проложенной по территории старого аэропорта «Темпльхоф», на 0,267 секунды быстрее Стоффеля Вандорна, гонщика DS Penske, показавшего второй результат. Из второго ряда сегодня стартуют Жан-Эрик Вернь, напарник Вандорна, а вот четвёртый результат остался за бразильцем Серхио Сетте Камарой, выступающим за команду ERT, представителей которой мы редко видим в группе лидеров.

Кстати, как и гонщиков Mahindra: последний раз машина этой команды стояла на поуле в прошлом году в Мехико, когда квалификацию выиграл Лукас ди Грасси.

Лидер личного зачёта Паскаль Верляйн показал 6-й результат, Антониу Феликс да Кошта, его напарник по заводской команде Porsche – 9-й, а Митч Эванс, гонщик Jaguar и один из фаворитов сезона – только 11-й. Но действующий чемпион мира Джейк Деннис, выступающий за Andretti, вообще стартует из последнего ряда, как и его напарник Норман Нато.

Не самый привычный стартовый расклад обещает интересную гонку, ведь обычно борьба на берлинской трассе носит весьма острый характер, и можно ожидать множество обгонов. Одно можно утверждать наверняка: она будет непредсказуемой.

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