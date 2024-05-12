Рим. Кецманович победил седьмую ракетку мира, отыгравшись после «баранки», Джокович, Шелтон и Димитров прошли в третий круг

На турнире ATP Masters 1000 в столице Италии известны участники третьего круга в верхней половине сетки

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Корентен Муте (Франция, LL) 6:3, 6:1

Алехандро Табило (Чили, 29) — Янник Ханфманн (Германия) 6:3, 7:6(4)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Маттео Джиганте (Италия, WC) 6:1, 6:3

Карен Хачанов (-, 16) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 6:4

Бен Шелтон (США, 12) — Павел Котов (-) 4:6, 6:3, 6:4

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Адриан Маннарино (Франция, 19) 6:1, 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, 32) 6:1, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) 0:6, 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия, 3) — Александар Вукич (Австралия) 6:0, 6:4

Лучано Дардери (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина, 28) 6:3, 6:2

Франческо Пассаро (Италия, Q) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 23) 4:6, 6:3, 7:6(5)

Нуно Боржеш (Португалия) — Александр Бублик (Казахстан, 15) 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 11) — Фабио Фоньини (Италия, WC) 6:3, 6:4

Себастьян Корда (США, 24) — Флавио Коболли (Италия) 7:6(6), 4:6, 6:4

Тристан Атман (Франция, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 26) 7:5, 1:0 отказ

Григор Димитров (Болгария, 8) — Ёсихито Нисиока (Япония) 7:5, 6:4

Новак Джокович провел свой первый матч за последний месяц. Сербский теннисист второй раз сыграл против Корентена Муте и второй раз его обыграл без потери сета. В третьем круге лидер рейтинга АТР сыграет против 32-й ракетки мира Алехандро Табило, который ранее не побеждал игроков из топ-10 (0-2).

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Миомир Кецманович сравнял счет в очном противостоянии с Каспером Руудом (3-3) и впервые победил его на грунте. Сербский теннисист одержал пятую в карьере победу над соперником из топ-10 и первую такую с октября прошлого года. В третьем круге Кецманович сыграет против «квалифаера» Тьягу Монтейру, у которого выиграл оба очных поединка.

Лучано Дардери и Мариано Навоне сыграли друг с другом уже четвертый раз в этом сезоне (2-2). Итальянец, проиграл аргентинцу на прошлой неделе на «челленджере» в Кальяри. Общий счет их противостояния теперь равный: 3-3. Дардери впервые прошел в 1/16 финала на «Мастерсе» и дальше сыграет против пятой ракетки мира Александра Зверева.

Нуно Боржеш, Теренс Атман и Франческо Пассаро впервые в карьере сыграют в 1/16 финала на турнире АТР 1000.

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