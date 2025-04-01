Карлос Алькарас сыграет “Мастерс” в Монте-Карло без своего главного тренера

Третья ракетка мира Карлос Алькарас начнет грунтовый сезон без своего главного тренера Хуана Карлоса Ферреро



По данным издания Marca, Карлос Алькарас поедет на Monte-Carlo Masters с Самуэлем Лопесом, который временно заменяет главного тренера Хуана Карлоса Ферреро, пока тот выполняет свои обязательства в Испании в своей академии.

Ферреро вернулся в команду Алькараса на турниры в США, но не будет вместе с ним на старте грунтового сезона. Чемпион Ролан Гаррос-2003 снова решил сделать перерыв, передав обязанности тренера Самуэлю Лопесу, который уже является частью штаба Алькараса и ранее работал с другим испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.

Marca сообщает, что после раннего поражения в Майами Алькарас взял несколько дней отдыха, а затем возобновил тренировки в Академии Ферреро, где работал как с Лопесом, так и с Ферреро.

Отметим, что в Монте-Карлос Карлос Алькарас сыграет лишь второй раз в карьере – в 2022 году он проиграл Себастьяну Корде в своем стартовом матче.

Поскольку в Монте-Карло Алькарасу не нужно защищать рейтинговые очки, для него это отличная возможность сократить 900-очковое отставание от второй ракетки мира Александра Зверева.

Сейчас неизвестно, будет ли Ферреро отсутствовать дольше Монте-Карло. Турнир продлится неделю, а следующими турнирами для Алькараса станут “Мастерсы” в Мадриде (21 апреля) и Риме (5 мая).

btu.org.ua