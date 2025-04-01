Сергей БАБИНЕЦ: Главная цель — олимпийская медаль, теперь уже не хоккейная

Фото Кристины Варавы. Сергей Бабинец в тренерском штабе Шторма

Сергей Бабинец — экс-хоккеист киевского «Сокола», донецкого «Донбасса», сборной Украины, бывший менеджер юношеских и молодежных сборных по хоккею. Сейчас он начал новый этап в профессиональной деятельности, возглавив одесску. СДЮШОР «Крижинка», а одновременно входит в тренерский штаб местного хоккейного клуба «Шторм». Впрочем, это интервью – не о хоккее. Со Sport.ua Бабинец поделился, какие амбициозные цели ставит перед собой в развитии фигурного катания в Одессе, а также рассказал о планах по улучшению инфраструктуры и подготовке будущих олимпийских чемпионов.

— Сергей Владимирович, ранее вы работали менеджером сборных Украины по хоккею. Как вообще возникла идея сменить работу?

— В прошлом сезоне я совмещал две профессии: играл за «Сокол» и работал в Федерации хоккея Украины менеджером юношеских и юниорских сборных. Мне нравилась эта работа, ведь хоккей — это моя жизнь. Но в 36 лет я понял, что вскоре придется завершать карьеру игрока, и начал думать о своем развитии как менеджера или руководителя проекта, ведь хотел остаться в спорте.

В конце сезона во время финальной серии с «Кременчугом» я получил вторую травму колена. Раньше я уже завершал карьеру из-за неё перед полномасштабной войной, потом вернулся и провел два прекрасных сезона в «Соколе». Даже не мог мечтать, чтобы завершить карьеру в родном клубе. После операции я понял, что должен «повесить коньки на гвоздь». «Сокол» стал чемпионом Украины, и я, хоть уже без формы, поднимал кубок вместе с ребятами.

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После этого мне предложили занять руководящую должность в чемпионате Украины по хоккею на сезон-2024/2025. Мы планировали создать большую лигу, уже нашли спонсоров. Но когда началась смена власти в Федерации хоккея Украины, у меня возникла длительная пауза в хоккее. В это время я получил предложение от клуба «Шторм» стать ассистентом главного тренера Александра Бобкина в Одессе. Параллельно мне сообщили о запланированной смене руководства в СДЮШОР «Крижинка» по фигурному катанию.

Когда в Одессе узнали, что я согласился работать со «Штормом», мне предложили должность директора «Крижинки» — именитой школы высшей категории, которая воспитала первую олимпийскую чемпионку независимой Украины Оксану Баюл. Это был большой вызов, который требовал переезда в Одессу. Посовещавшись с семьей, я согласился, поэтому сегодня вновь совмещаю две должности.

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— Какие у вас первые впечатления от Одессы и от новой работы?

— Раньше я приезжал в Одессу только отдыхать — летом на два-три дня или на выходные с семьёй. Когда был моложе и неженат, с друзьями ездил поплавать в море и поесть рыбы. Одесса — очень колоритный город. В Украине все города отличаются друг от друга, но такого уникального, как Одесса, наверное, больше в мире нет. Это солнечный, специфичный и чрезвычайно красивый город. Хотя Киев остается самым важным местом для жизни, я рад сейчас жить в таком «раю» — мне здесь всё нравится.

Единственное испытание — сейчас не могу постоянно быть с семьёй. Жена и дочь периодически приезжают, я тоже, когда есть время, еду в Киев на день-два, когда был хоккейный сезон, еще ездил в столицу с командой. Надеюсь, скоро мы решим определенные бытовые вопросы в Киеве и, возможно, к концу весны или летом семья Бабинцов переедет жить в Одессу.

— Какие первые задачи, цели вы поставили перед собой, вступая в должность?

— СДЮШОР «Крижинка» является собственностью Одесского областного совета. Несмотря на богатую историю и значимые достижения, я увидел, что здание, ледовая арена, раздевалки и другая инфраструктура находятся в запущенном состоянии — создаётся впечатление, что последние 10 лет здесь никто не занимался ремонтом и развитием.

Здесь много детей и родителей, у которых горят глаза, они хотят заниматься фигурным катанием, они настоящие фанаты этого вида спорта. Но условия ужасные. Придя на должность, я понял, что главная миссия — прежде всего спорт и развитие спортсменов.

Необходимо создать такие условия для детей, чтобы они сначала становились чемпионами Украины, потом чемпионами мира, и в итоге приносили нашей стране олимпийские медали. Для этого нужны современные условия. То, что было достаточно в 90-х годах, уже не отвечает сегодняшним требованиям конкуренции. Сейчас всё развивается — специфика тренировок, инвентарь. Нам также нужно не отставать.

Главное — достижения в спорте. Но чтобы иметь результаты через 5-8 лет, нужно сейчас создать базу и условия для спортсменов и тренеров. Работы много. Главная цель — олимпийская медаль, теперь уже не хоккейная, а по фигурному катанию. Нужно сделать всё, чтобы эта мечта стала реальностью.

— Каков, вообще, уровень ледовой инфраструктуры сейчас в Одессе?

— Конечно, инфраструктуры недостаточно. Тренеры школы говорят, что не хватает льда — в других школах Украины дети имеют значительно больше времени для тренировок. Наша школа имеет собственную ледовую арену, но она нестандартного размера — где-то 40×20 метров вместо стандартных 60×30 метров. На таком маленьком льду сложно поставить полноценную соревновательную программу. Мы также используем большой лед в Дворце спорта, и я очень благодарен его директору Евгению Филонову за поддержку нашей школы. Но этого также недостаточно.

Существует проект, но пока что больше на бумаге, строительства еще одной ледовой площадки стандартных размеров.

Хочу отметить, что льда не хватает и для хоккеистов. Сейчас есть сильная, амбициозная, профессиональная команда «Шторм», которая в дебютном сезоне сразу завоевала Кубок Украины. В перспективе команда должна иметь свою детскую школу. Но для этого нужен свой лед. «Шторм», выступающий в чемпионате Украины, тренируется во Дворце спорта. Детям нужно искать другой лед.

Также нет собственной базы у хоккейной школы «Морские волки». Было бы хорошо, если бы в Одессе существовали две хоккейные школы — и «Шторм», и «Морские волки», которые бы конкурировали друг с другом. Это стало бы большой победой для Одессы.

— Достаточно ли сейчас в Одессе кадров как среди тренеров, так и среди фигуристов?

— До начала полномасштабной войны в нашей школе занималось около 400 спортсменов, сейчас — где-то 200. Количество тренеров осталось примерно таким же: сейчас — 19, а было 23. Это проблема не только фигурного катания, но и спорта в Украине в целом — произошел большой отток людей. Многие уехали за границу, и их можно понять: дети должны жить в безопасности, развиваться, учиться. Многие люди уехали и из Одессы, которая находится у моря и подвергается постоянным вражеским обстрелам.

Одно из основных заданий на следующий сезон, которое я поставил перед тренерским составом — подготовка и поиск новых спортсменов. Это предполагает работу с детскими садами и школами. Нужно понимать специфику фигурного катания: начинать тренировки следует с трёх-четырёх лет. Поэтому детские сады — наш основной «таргет», куда мы направим усилия летом, чтобы привлечь как можно больше детей.

Тренеров сейчас недостаточно. Также хочется, чтобы они повышали свою квалификацию, ведь сегодня наша школа фигурного катания — не лучшая в Украине. Стремлюсь, чтобы у нас были лучшие тренеры, которые воспитывали бы лучших детей.

— Какие у вас задумки по повышению квалификации тренеров?

— Сейчас мы вместе с тренерским составом и помощниками ищем различные варианты. Рассматриваем семинары с участием украинских специалистов и международные семинары в конце сезона, летом или в начале сезона в августе. Хотим сотрудничать с тренерами, у которых есть амбиции развиваться и достигать больших успехов, и предоставим им такую возможность. Существует специфика: в Украине мы ограничены в получении новых знаний, поскольку здесь хватает своих проблем. А для участия в международных семинарах необходимо знание, по крайней мере, английского языка. К сожалению, не все наши тренеры владеют английским.

Из собственного опыта скажу: если едешь на семинар и ничего не понимаешь, то смысла ехать туда нет. Поэтому это один из критериев — ищем возможности для тех, кто хочет и, главное, кто может получить и усвоить эту информацию.

— Достаточно ли сейчас финансирования в школе? Из каких источников вообще она финансируется?

— Когда я занял должность директора СДЮШОР, сразу начались ремонтные работы. Уже на следующий день бригадир оценил первоочередные проблемы, которые требовали решения. Сейчас мы полностью обновляем раздевалки, создавая современное пространство с отдельными местами для каждого спортсмена. Раньше помещения имели серьезные проблемы с плесенью, что, конечно, негативно сказывалось на тренировочном процессе. Параллельно мы заменяем все коммуникации — батареи, электропровод, канализацию. Всё это делается для обеспечения надлежащих условий функционирования «Крижинки».

Нам удалось привлечь частных инвесторов, которые профинансировали ремонт зала хореографии. В частности, был отреставрирован паркет, который находился в крайне запущенном состоянии. Также за спонсорские средства мы заменили покрытие в зале физической подготовки — вместо старого ковролина, который не обновлялся около 20-25 лет, теперь лежит специальный спортивный линолеум, на котором фигуристы могут безопасно тренировать прыжки и другие элементы.

Что касается финансирования, мы являемся некоммерческим учреждением. Одесская областная рада обеспечивает нас средствами на заработную плату для тренеров и персонала, а также оплачивает коммунальные услуги. В то же время школа имеет возможность привлекать средства на развитие через спецфонды, услуги — массовые катания и аренду льда. «Крижинка» постепенно начинает зарабатывать, и все эти средства направляются исключительно на развитие заведения.

СДЮШОР подчиняется Одесской областной раде. Хочу прежде всего поблагодарить руководителя Одесской обласной государственной администрации Олега Кипера и его команду. Это люди, которые в такое непростое время вкладывают душу в развитие спорта в Одессе. Для меня, как спортсмена, очень дорого то, что они болеют и поддерживают хоккейную команду, и постоянно способствуют развитию «Крижинки». Непосредственно перед нашим разговором мне позвонил заместитель главы ОДА Сергей Кропива и спросил, нужна ли помощь и какие есть проблемы. Вы можете понять, насколько эти люди хотят развивать зимний спорт в Одессе. Поэтому им большое уважение. Понимаю, что без их поддержки точно не справился бы.

— Хоккейный «Шторм» имеет очень большую популярность среди одесситов. Есть ли в разработке какие-либо проекты, связанные с фигурным катанием, чтобы привлекать так же много зрителей к этому виду спорта?

— Нам есть куда расти, и хочется, чтобы в Одессе был не только хоккей, но и фигурное катание. Будет прекрасно, если болельщики приходят и на хоккей, и на выступления наших фигуристов. Прежде всего нужно создать качественную базу для спортсменов. В дальнейшем мы хотим, чтобы в Одессе проводилось как можно больше всеукраинских соревнований, чемпионатов Украины, а после победы в войне — международные турниры. Хочу, чтобы Одесса снова, как это было когда-то, стала центром фигурного катания в Украине. Конечно, это требует много работы, и мы понимаем, что это вопрос не одного месяца и даже не одного года. Но мы четко видим направление и конкретные шаги, которые нужно сделать.

— Много перспективных украинских спортсменов начинают в Украине, а затем, как хоккеисты, так и фигуристы, уезжают за границу. Что нужно изменить в подходе к детскому и взрослому спорту, чтобы больше талантов оставалось в Украине?

— Самая большая беда — у нас сейчас война. Спортсмены уезжают в первую очередь потому, что у нас небезопасно. Мы можем сейчас существовать только благодаря Силам обороны. Как только война закончится, уверен, что большинство украинцев вернутся. До войны не было такого оттока спортсменов, у нас создавались надлежащие условия. Главное было желание развивать разные виды спорта. У нас это успешно происходило — футбол, например, имел значительный прогресс в популяризации и развитии ещё до российского вторжения в 2014 году. Хоккей также выходил на новый уровень до начала полномасштабной войны.

Если бы не было аннексии Крымского полуострова и вторжения россиян в Донецкую и Луганскую области, думаю, хоккей давно уже был бы в элите. По всей Украине функционировали бы ледовые арены на 8-10 тысяч зрительских мест. К сожалению, враг сдерживает этот процесс, поэтому имеем то, что имеем. После завершения войны нам нужно будет взяться за восстановление Украины и возрождение спорта, особенно детского.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиллехаммер-1994. Слезы счастья Оксаны Баюл после того, як как она поняла, что станет олимпийской чемпионкой

— Если бы вы могли пригласить одного известного спортсмена или одну известную спортсменку на тренировки сюда, в одесский СДЮШОР, кто бы это был?

— Конечно, мне хотелось бы привезти сюда Оксану Баюл, самую знаменитую воспитанницу нашей школы, олимпийскую чемпионку. Она могла бы показать: «Смотрите, вот здесь я тренировалась, здесь я жила, в этом кафе я ела — вы делаете то же самое. И эти тренеры, которые сейчас вас тренируют, были такими же спортсменами, как и я, мы вместе тренировались на этой «Крижинке». Поэтому для вас нет ничего невозможного. Я уже эту дорожку протоптала». Это сложно сделать впервые, но когда кто-то уже сделал, это может стать путеводной звездой для других.

— Как одесситы могут поддержать развитие фигурного катания или хоккея в своём городе?

— Всё взаимосвязано. Должна быть популяризация, и хоккей, и фигурное катание должны доходить до болельщиков, до одесситов. Прежде всего нужна узнаваемость. К сожалению, еще год назад узнаваемость и хоккея, и фигурного катания была невысокой. Сейчас хоккейный «Шторм» проводит большую работу. Много одесситов уже знают о команде. Это видно по тому, что в соцсетях люди делятся сториз, что они на хоккейном матче, где происходит крутое шоу. Кстати, Дворец спорта, который нас принял, нуждается в ремонте и восстановлении, но на сегодняшний день по вместимости для болельщиков эта арена — лучшая. Сейчас уже видно, что хоккей в Одессе стал конкурентом для театра и кинотеатра — это то, что нужно делать по всей Украине.

С фигурным катанием так же. Необходимо освещать деятельность, проводить больше турниров, распространять информацию о соревнованиях в соцсетях, показывать красивые ролики, общаться с людьми, чтобы они видели, насколько это прекрасный вид спорта. Фигуристы эффектные, элегантные, красивые. Это очень творческая профессия, на мой взгляд. В Одессе можно прикоснуться к этому виду спорта и влюбиться в фигурное катание.

Не обязательно быть родителями спортсменов — можно просто прийти как зритель. Недавно в Одессе проходил пятый этап всеукраинского фестиваля юных фигуристов. Мы организовали соревнования для 350 детей со всей Украины, которые длились в Дворце спорта четыре дня. Мои друзья и знакомые, которые приходили, говорили: «Это очень круто! Приглашай на другие соревнования, потому что это очень красиво, и когда видишь это вживую — это действительно захватывает».

Валерия ТАНЦУРЕНКО, специально для Sport.ua

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