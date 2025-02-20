Организаторы “пятого Grand Slam” в Индиан-Уэллс назвали первых обладателей wild card

Соревнования в США стартуют в начале следующего месяца



В мужской сетке BNP Paribas Open благодаря wild card сыграют:

Жуан Фонсека (Бразилия) – чемпион турнира Next Gen ATP Finals-2024, победитель турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе на прошлой неделе и в возрасте 18 лет на данный момент самый юный игрок в топ-100 рейтинга;

Лёрнер Тьен (США) – 19-летний американец в январе пробился в основную сетку Australian Open и смог дойти до 1/8 финала. Во втором круге Тьен оказался сильнее пятого номера рейтинга Даниила Медведева.

В женской сетке соревнований с wild card выступят:

Винус Уильямс – семикратная чемпионка турниров Grand Slam в одиночном разряде и обладательница 14 парных трофеев на “мэйджорах”. Для 44-летней американки это будет первый турнир с марта прошлого года.

Петра Квитова – возвращается в Тур после рождения сына в июле прошлого года. В последний раз чешка выходила на корт в октябре 2023 года.

Отметим, что объеденённый турнир ATP 1000 / WTA 1000 в Индиан-Уэллс пройдёт 2-16 марта.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua