Анталья (М15). Крутых за два часа проиграл финальный поединок

Украинский теннисист Алексей Крутых стал призером турнира ITF M15 в Турции



В финале соревнований в Анталье Алексей Крутых (№571 АТР) уступил “нейтральному” теннисисту Святославу Гулину (№538 АТР) – 6:7(3), 4:6. Украинец один раз подал навылет, реализовал 1 из 15 заработанных брейк-поинтов, и проиграл два гейма на своей подаче. В 12-м гейме первого сета Крутых не реализовал четыре сетбола на приеме. Поединок продолжался 2 часа 13 минут.

24-летний Алексей Крутых второй раз в сезоне сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и второй раз потерпел поражение (месяц назад украинец стал призером турнира аналогичной категории в Ираклионе). Всего в карьере украинского теннисиста это был девятый финал на уровне ITF в одиночном разряде, в котором он боролся за свой третий титул.

За свое выступление на этой неделе Алексей Крутых заработал 1272 доллара США призовых и 8 рейтинговых очков.

btu.org.ua