Рейтинг WTA. Олейникова обновила личный рекорд, Ястремская улучшила свои позиции

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Лидеры украинского женского рейтинга сохранили свои позиции в топ-30 рейтинга WTA: Марта Костюк занимает 18-е место, а Элина Свитолина располагается на 23-й строчке.

Даяна Ястремская, которая на прошлой неделе дошла до второго круга на турнире WTA 125 в Лиможе, поднялась на одну строчку и начинает эту неделю на 33-й позиции.

Ангелина Калинина осталась на 56-й строчке, так же как и Юлия Стародубцева сохранила за собой 101-е место в мировом рейтинге.

Свой персональный рейтинговый рекорд обновила Александра Олейникова, которая поднялась на 283-е место (+2).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, продолжая оставаться четвертой ракеткой мира.

Надежда Киченок сохранила за собой 40-е место, а Марта Костюк занимает 60-е место в парном рейтинге WTA.

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