Ролан Гаррос. Алькарас в четырех сетах победил «квалифаера», Синнер и Циципас прошли в третий круг

На Открытом чемпионате Франции известны первые участники третьего круга

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:2, 6:7(2), 6:4

Андрей Рублев (-, 6) — Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:4, 6:3

Павел Котов (-) — Стэн Вавринка (Швейцария) 7:6(5), 6:4, 1:6, 7:6(5)

Янник Синнер (Италия, 2) — Ришар Гаске (Франция, WC) 6:4, 6:2, 6:4

Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в этом году. Испанский теннисист четвертый раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции и ни разу не проигрывал ранее третьего круга. В матче с де Йонгом Алькарас пять раз проиграл свою подачу — это самое большое количество потерянных геймов на своей подаче для него с четвертьфинала Australian Open-2024, в котором он уступил Александру Звереву. За выход в четвертый раунд Алькарас сыграет против победителя матча Себастьян Корда (США) — Квон Сун Ву (Южная Корея).

Стефанос Циципас шестой год подряд проходит в третий круг Ролан Гаррос. Финалист турнира 2021 года за место в четвертом круге сыграет против победителя матча Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Янник Синнер третий раз сыграл против Ришара Гаске и одержал третью победу. Итальянский теннисист продолжает свою беспроигрышную серию на турнирах Grand Slam, которая составляет 9 матчей и в третьем раунде сыграет против «нейтрального» Павла Котова, которого в конце апреля победил на «Мастерсе» в Мадриде.

Отметим, что остальные 11 матчей, которые были запланированы на вчерашний игровой день, не состоялись из-за дождя.

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