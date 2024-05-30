Палмер: Худшее в гонках – столкновение с напарником

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт официального сайта Джолион Палмер комментировал столкновение гонщиков Alpine в Монако…

Худшее, что может быть в гонках – столкновение с напарником. На подготовку двух машин к Гран При уходит много сил, денег и времени, каждый сотрудник выкладывается по полной, чтобы в воскресенье гонщики заработали очки.

Для Alpine после сложного начала сезона сейчас важно каждое очко. В воскресной гонке Пьер Гасли стартовал 10-м, а Эстебан Окон — 11-м, но хорошая работа в квалификации была почти полностью перечеркнута на первом круге.

Атака Окона в Portier привела к контакту между машинами, в результате Окон сошел, а машина Гасли пострадала. Руководитель команды Брюно Фамен был в ярости.

Обгонять в Монако очень сложно, позиция на трассе имеет решающее значение, и оба пилота Alpine знали, что тот, кто окажется впереди в конце первого круга, будет иметь приоритет по ходу гонки. Команды используют такую тактику в Монако, поскольку защитить позицию легче с двумя машинами, чем с одной.

В случае с атакой Окона нужно учитывать два аспекта.

Если забыть о том, что это был напарник по команде, попытка обгона выглядела вполне разумной, и, на мой взгляд, не заслуживающей наказания со стороны стюардов.

Окон прижался к внутренней стороне, был слегка заблокирован, когда Гасли начал закрываться на входе, но сумел сбросить скорость и контролировал ситуацию на апексе, опередив напарника. В большинстве случаев обгон на этом был бы завершён, а в Монако такой манёвр заслуживает аплодисментов.

Первый круг в Монако – это лучший шанс отыграться, когда машины едут плотной группой и у всех холодные шины. Если бы Гасли не был напарником Окона, думаю, все бы оценили его смелую попытку, которая не удалась из-за того, что рядом находился барьер.

Я задаюсь вопросом, мог ли Гасли уступить позицию и сохранить обе машины в гонке. Если бы он отступил и оставил место, есть шанс, что он смог бы пройти поворот без контакта.

Но контакт произошел, Окон сошёл с дистанции, а Гасли каким-то образом удалось вернуться на пит-лейн невредимым.

Обгонять в Монако практически невозможно. На мой взгляд, подобные попытки не должны пресекаться ненужными штрафами. В вопиющих обстоятельствах, конечно, штрафы должны применяться, но для нормальных попыток стюарды могли бы использовать более щадящие меры.

Перед стюардами Окон мог бы этим защититься, но перед командой, на мой взгляд, нет. И я понимаю, почему Брюно Фамен и Гасли были в ярости.

Если бы Гасли выступал за другую команду, такой поступок был бы более понятен, но Пьер – напарник Окона по команде, и это был важный день для Alpine. Это была отличная возможность заработать много очков в почти домашней гонке Alpine. К счастью для Alpine, Гасли смог продолжить гонку и принести команде очко.

Поступок Окона был эгоистичным, он поставил себя на первое место и игнорировал усилия команды. В результате его рискованной попытки обе машины могли сойти.

Окону стоит быть осторожным, у него репутация гонщика, нарушающего правила. Для любого гонщика его напарник – главный соперник. Это единственный гонщик, у которого такая же машина, как у вас, поэтому сравнение напарников всегда так интересно. Но вы должны испытывать взаимное уважение и работать вместе на благо команды.

У Окона были проблемы с напарниками по ходу карьеры. Когда он работал в Force India вместе с Серхио Пересом, они несколько раз сталкивались, что стоило команде очков. В Alpine у него был конфликт с Алонсо, прежде чем Фернандо покинул команду.

Непростое прошлое Эстебана и Пьера было известно, но до сих пор команде удавалось держать ситуацию под контролем, хотя в третьей совместной гонке обе машины оказались в барьерах. Но атака в Монако была самой агрессивной из всех.

Когда я выступал за Renault с Кевином Магнуссеном, он пару раз атаковал меня подобным образом, но мы никогда не доходили до столкновений. В то время спортивным директором команды был Алан Пермейн, и он весьма ярко говорил нам о том, что думает.

Теперь, когда Пермейн больше не работает в команде из Энстоуна, Брюно Фамен взял на себя функцию контроля над гонщиками, и эмоционально критиковал Окона. Несмотря на некоторые слухи, я уверен, что Эстебан вернется в машину в Монреале, но острую критику в свой адрес он наверняка услышал.

Я не удивлюсь, если оба гонщика останутся в Alpine на следующий год, но они должны слаженно работать в 2024-м – не только, чтобы добиться для команды максимального результата в Кубке конструкторов, но и чтобы показать остальным, насколько хороши они могут быть.

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