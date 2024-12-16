Унижение в первом тайме. Саутгемптон – Тоттенхэм 0:5. Видео голов и обзор матча

Подопечных Постекоглу снова прорвало

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"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" в поединке 16-го тура чемпионата Англии.

Все свои пять безответных голов "шпоры" забили еще в первом тайме. Дублем отличился Джеймс Меддисон.

Таким образом, "Тоттенхэм" возвращается в топ-10 турнирной таблицы, а "Саутгемптон" ее замыкает.

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 0:5

Голы: Мэддисон 1, 45+4, Сон 12, Кулусевский 14, Сарр 25

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