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Футбол

Унижение в первом тайме. Саутгемптон – Тоттенхэм 0:5. Видео голов и обзор матча

Подопечных Постекоглу снова прорвало

Унижение в первом тайме. Саутгемптон - Тоттенхэм 0:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" в поединке 16-го тура чемпионата Англии.

    Все свои пять безответных голов "шпоры" забили еще в первом тайме. Дублем отличился Джеймс Меддисон.

    Таким образом, "Тоттенхэм" возвращается в топ-10 турнирной таблицы, а "Саутгемптон" ее замыкает.

    Английская Премьер-лига, 16 тур

    "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

    "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 0:5

    Голы: Мэддисон 1, 45+4, Сон 12, Кулусевский 14, Сарр 25

    www.ua-football.com

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