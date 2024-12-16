Унижение в первом тайме. Саутгемптон – Тоттенхэм 0:5. Видео голов и обзор матча

Подопечных Постекоглу снова прорвало
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"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" в поединке 16-го тура чемпионата Англии.
Все свои пять безответных голов "шпоры" забили еще в первом тайме. Дублем отличился Джеймс Меддисон.
Таким образом, "Тоттенхэм" возвращается в топ-10 турнирной таблицы, а "Саутгемптон" ее замыкает.
Английская Премьер-лига, 16 тур
"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 0:5
Голы: Мэддисон 1, 45+4, Сон 12, Кулусевский 14, Сарр 25