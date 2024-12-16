ВИДЕО. Усик и Фьюри пообщались по телефону перед реваншем

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Фьюри

Турки Аль-Шейх поделился новым видео в соцсетях, в котором показал общий видео звонок с Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии после присоединения к конференции украинца начал разговаривать с ним его же известными фразами. заявив, что он «очень боится».

Тем самым звездный британец ответил на недавнее обращение украинца, сказавшего, что «не оставит Тайсона в одиночестве».

Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Відеоконференція Усика та Ф'юрі | Туркі Аль-Шейх зателефонував боксерам перед реваншем:

sport.ua