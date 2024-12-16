Эллисон: Сезон 2024 года не хотелось бы повторить

В опубликованном командой видеоролике технический директор Mercedes Джеймс Эллисон подвёл итоги непростого сезона…

Джеймс Эллисон: «Этот год не из тех, которые я хотел бы повторить. Эмоционально, он был очень тяжелым – настоящие американские горки крайнего разочарования в начале года, потом мы начали прибавлять, затем вновь откатились назад и снова прибавили.

В команде общее ощущение упущенной возможности. Мы не достигли тех показателей, к которым стремились. Смотреть, как другие зарабатывают очки и сражаются за титул, совсем не весело. Весь этот год оказался тяжёлым.

Но одна из лучших сторон Формулы 1 в том, что здесь невероятно сложно сделать всё верно. Те, кому удалось, заслуженно победили, и достойны того, чтобы снять перед ними шляпу.

Когда я увидел улыбки парней из McLaren после победы, я подумал, что они полностью заслужили этот успех, я знаю, каково это, и по хорошему им завидую. Желание ещё раз испытать это чувство невероятно добавляет мотивации».

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