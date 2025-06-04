Mercedes и Red Bull Racing завершили тесты Pirelli

Сегодня Mercedes и Red Bull Racing завершили двухдневные тесты прототипов шин Pirelli 2026 года в Барселоне. Команды предоставили итальянским шинникам специально доработанные машины прошлых лет и гонщиков – в Mercedes сегодня за руль сел Андреа Кими Антонелли, в Red Bull – Юки Цунода.

Как и накануне, в Pirelli сосредоточились на оценке и сравнении разных вариантов сликов жёстких составов. В общей сложности гонщики проехали 300 кругов – 150 у Антонелли (лучшее время 1:14.903) и 150 у Цуноды (1:16.839).

Марио Изола, Pirelli: «Программа тестов вступает в решающую фазу. К 1 сентября конструкция шин должна быть омологирована, а для уточнения составов у нас есть время до 1 декабря. Здесь, в Барселоне, на трассе с большой нагрузкой на резину, мы оценили самые жесткие составы, собрав ценную информацию для следующих подобных тестов, которые пройдут в Сильверстоуне в июле после Гран При Великобритании.

Я хочу поблагодарить три команды [вчера вместе Red Bull работала Racing Bulls] и их гонщиков. Мы знаем, что им было непросто остаться в Барселоне ещё на несколько дней после завершившейся в воскресенье серии из трёх гонок подряд».

Следующие тесты пройдут 19 и 20 июня в Фьорано с участием команды Ferrari – там в Pirelli будут работать с прототипами шин для влажной погоды.

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