Оскар Пиастри: Полагаю, мы по-прежнему будем быстрыми

Оскар Пиастри надеется, что машина McLaren неплохо покажет себя в Барселоне, хотя трасса Гран При Испании по характеристикам существенно отличается от тех, где проходили предыдущие этапы сезона.

Оскар Пиастри: «Насколько мне известно, никаких новинок в этот уик-энд у нас не будет, если только команда не держит их в секрете от меня! (смеётся) Но это вряд ли.

Конечно, на нескольких предыдущих этапах мы выступили очень сильно, но в Барселоне всем командам предстоит пройти хорошую проверку. Каталонское кольцо по характеристикам намного ближе к традиционным трассам, здесь мы менее активно используем поребрики, здесь более гладкий асфальт, а повороты надо проходить на более высоких скоростях.

В общем, проверим как наша машина покажет себя в Барселоне, но полагаю, что мы по-прежнему будет быстрыми, в том числе в скоростных поворотах, но просто соперники постепенно прибавляют.

Машина Red Bull Racing всегда очень уверенно справлялась с поворотами такого типа, как здесь, но и Ferrari, судя по прошлому году, тоже. При этом, например, в дни этапа в Саудовской Аравии мы убедились, что им удалось сделать заметный шаг вперёд.

Так что посмотрим, как всё сложится, хотя думаю, что по сравнению с прошлым годом и мы смогли добиться улучшений в ряде областей».

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