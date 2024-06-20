Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в пятницу вечером был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

В сети появилось видео, на котором охрана выводит Цыганского короля из заведения. После выхода из бара Фьюри споткнулся, встал на четвереньки, а затем ударился головой о фонарный столб на улице.

«Я просто выпил слишком много. Теперь пришло время вернуться к работе и сосредоточиться на бою-реванше с Александром Усиком, который состоится 21 декабря», – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком.

sport.ua