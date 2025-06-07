8 июня на арене «Ariake Colosseum»» в Токио (Япония) состоится вечер бокса от промоутера Акихико Хонды и его компании Teiken Promotions.
Главным событием станет станет бой в легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) и обладатель титула IBF Ресуке Нишида (10–0, 2 КО).
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Трансляция шоу в Токио начнется в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире вечер бокса покажет видеосервис MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Дзюнто Накатани – Ресуке Нишида. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Файткард вечера бокса в японском Токио: