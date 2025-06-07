Дзюнто Накатани – Ресуке Нишида

8 июня на арене «Ariake Colosseum»» в Токио (Япония) состоится вечер бокса от промоутера Акихико Хонды и его компании Teiken Promotions.

Главным событием станет станет бой в легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) и обладатель титула IBF Ресуке Нишида (10–0, 2 КО).

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Трансляция шоу в Токио начнется в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире вечер бокса покажет видеосервис MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Дзюнто Накатани – Ресуке Нишида. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса в японском Токио:

Дзюнто Накатани (30–0, 23 KO) – Ресуке Нишида (10–0, 2 KO)

Теншин Насукава (6–0, 2 KO) – Виктор Сантильян (14–1, 6 KO)

Рику Масуда (7–1, 7 КО) – Мичелл Банкес (23–5, 15 КО)

Томоя Цубои (1–0, 1 KO) – Ван Тао Тран (18–1, 10 KO)

Рику Мияшита (дебют) – Тоя Ошима (дебют)

Рукия Окубо (1–1–1, 1 КО) – Такуми Йонея (0–1)

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